Capcom’un Resident Evil Village hikayesi, Resident Evil 7’de Baker ailesiyle karşılaşmasından yaklaşık üç yıl sonra anlatılan Ethan Winters’ın hikayesine devam ediyor. korkunç yaratıkların istilasına uğrayan.

Önceki oyunda kurulan mekaniklere devam eden Resident Evil Village, Ethan bu sefer gerçek bir karakter olarak çok daha fazla etken olmasına rağmen, bir kez daha birinci şahıs bakış açısıyla oynanıyor. Tipik Resident Evil oyunu tarzında, oyuncuların köyün ve çevresindeki alanların gizemlerini çözerken düşmanları alt etmeleri ve bulmacaları çözmeleri gerekecek.

Resident Evil oyunları geleneksel olarak çok uzun sürmedi, ancak daha sonra ekstra içerikle oyun oynamayı büyük ölçüde teşvik ediyor. Resident Evil Village, serideki çoğu girişten biraz daha uzun sürmesine rağmen hemen hemen aynı şekilde. Peki, yeni Resident Evil Village oyununun yenilmesi ne kadar sürüyor?

Resident Evil Village’ın Ana Hikayesi Ne Kadar Uzun?

Yenilmesi gereken süre nedeniyle Resident Evil Village, franchise’daki en uzun oyun olmayabilir, ancak Resident Evil 7’den biraz daha uzun. oyun, heybetli Kale Dimitrescu gibi. Önceki oyunun ana hikayesi yaklaşık 4-5 saat sürdü, ancak Resident Evil Village’ın RE8’in yan içeriğiyle uğraşmadan bitirmesi yaklaşık 6-8 saat sürüyor. Screen Rant’ın Normalde kendi inceleme oyunu 9 saat 20 dakika sürüyor, mümkün olduğunca çok şey keşfediyor ve köyün etrafına dağılmış her isteğe bağlı hazineyi topluyor. Elbette Resident Evil Village’daki daha yüksek zorluk seviyeleri oyun süresini de uzatabilir, Hardcore ve Village of Shadows modları zorlukları önemli ölçüde artırabilir.

İyi haber şu ki, Resident Evil Village’ı bir kez yenmek, oyunun oynanışını değiştirebilecek bir dizi ek içeriğin kilidini açar. İlki, Ethan’ın envanterindeki anahtar öğeler hariç tüm silahları ve eşyaları taşıyan Yeni Game Plus modudur. Ethan Dük’ün dükkanına ulaştığında alınabilecek ekstra isteğe bağlı silahların kilidi açılabilir.

Resident Evil Village’ı yendikten sonra açılan diğer önemli içerik parçası, yıllardır serinin vazgeçilmezi olan popüler arcade modu The Mercenaries. Mercenaries, temelde oyuncuların belirli bir sayıda düşmanı olabildiğince hızlı ve verimli bir şekilde öldürmesini sağlayan bir zaman saldırısı modudur. Resident Evil Village’ın ana hikayesi yalnızca yaklaşık 10 saat içinde gerçekleşse de, oynamaya devam etmek ve oyunu tekrar yenmek için açıkça pek çok teşvik var.