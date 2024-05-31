 Kocaeli'de, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada, Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

A W216998 04
D100 İzmit geçişinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil otobüsle çarpıştı.

A W216998 02

Kazada otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

A W216998 01

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

A W216998 05

Kaynak: İHA