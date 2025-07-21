Törene Öymen’in ailesinin yanı sıra siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu törende hazır bulundu.

Törenin ardından Özgür Özel ve Öymen’in ailesi TBMM'de taziyeleri kabul etti. Altan Öymen’in cenazesi, Meclis’teki törenin ardından CHP Genel Merkezi’ne götürüldü.

Cenaze törenine damga vuran kare ise ön safta yer alan isimler oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin’in yan yana durduğu anlar dikkat çekti.