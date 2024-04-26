Altıeylül Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde parkların temizliği ile çevre düzenlemesi, çocuk oyun gruplarının tamiratı ile yenilenme çalışmalarına başladı.

İlkbaharın gelmesiyle vatandaşların daha güzel bir ortamda çocuklarıyla birlikte vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına hız verdi.

Planlı ve koordineli bir şekilde yapılan çalışmalarla ilçede yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; çocukların ve ailelerinin yeşil alanlardan ve parklardan daha fazla yararlanmalarını sağlamak için çalışıyor.

Yapılan çalışmalarla parkların yenilenmesi, parkların çimlerinin biçilmesi ile çevre düzenlemeleri yapılıyor. Ekipler yapmış oldukları planlı koordineli çalışmalarla; çocuk oyun alanları, mahallelerde ve sokaklarda kaldırımlarda çıkan otların temizliğini, yol kenarlarında yabani otların biçilmesi ile ilaçlanmasını gerçekleştirdi.