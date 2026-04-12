Programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ve İl Müftüsü Yusuf Eviş, mülki amirler ve köylüler katıldı.

Yapılan toplantıda alın teriyle yoğrulan emeğin rahmetle buluşması ve bereketin artması için dualar edildi. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen programda, duaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine vurgu yapıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, rahmetin, şükrün ve paylaşmanın toplum hayatındaki önemine dikkat çekerek, edilen duaların kabul olmasını temenni etti.

Dokuzhöyük Köy Muhtarı Hidayet Kutluçay'dan köy hakkında bilgiler alan Vali Turan, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın ardından vatandaşlarla bir araya gelen Vali Turan, samimi bir ortamda talep ve beklentileri dinledi. Üretici ve esnaflara hayırlı, bereketli kazançlar dileyen Turan, birlik ve beraberlik içerisinde yapılan duaların Allah katında kabul olmasını temenni etti.