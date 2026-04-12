Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Göksel, görevdeki iki yılını kapsamlı şekilde değerlendirdi. Başkan Göksel, göreve geldiklerinde en büyük önceliklerinin istihdam olduğunu vurguladı. İlçeden çevre illere çalışmaya giden vatandaş sayısını azaltmak için harekete geçtiklerini belirten Göksel, 'Yaptığımız sayımda 800 kardeşimizin dışarıya çalışmaya gittiğini tespit etmiştik. Atıl durumdaki kapalı pazar yeri binamızı üç firmaya kiraladık. Bu hamleyle 800 vatandaşımızı iş sahibi yaparak evine ekmek götürmesine vesile olacağız' açıklamasında bulundu.

Belediyenin mali yapısına dair çarpıcı bilgiler veren Göksel, 2009 yılındaki ilk döneminde devraldığı borç yükünü bir yıl içinde temizlediğini hatırlatarak, 'Bugün de Bigadiç Belediyesi olarak sıfır borç ilkesiyle devam ediyoruz. Öz sermayemizle büyük projeleri hayata geçirecek güce sahibiz' ifadelerini kullandı.

İlçenin vitrini konumundaki caddelerde yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Göksel, 'Belediye ve Hitay Caddelerinde sağlıklaştırma projesi için ihale ve sözleşmeyi yaptık. 40 milyon TL'lik sokak sağlıklaştırma projesinde %80 seviyesine gelindi. Mayıs sonunda tamamlanması planlanan proje için esnaftan hiçbir bedel talep edilmedi. İnönü Caddesinde 550 metre uzunluğundaki güzergâh belediye imkânlarıyla tamamen yenilendi. 24 ayda 107 bin metrekare taş onarımı ve 70 bin metrekare yeni taş döşemesi yapıldı. 2026 hedefi ise ilçedeki tüm taş döşeme eksiklerini bitirmek' dedi,.

Belediyenin hizmet kalitesini artırmak için araç filosunu yenilediklerini ifade eden Göksel, son iki yılda 20 yeni iş makinesi ve temizlik aracını envantere kattıklarını söyledi. Ayrıca temizlikte 'Avrupa standartlarını' hedeflediklerini belirterek, ilçedeki galvaniz çöp konteynerlerinin modern yeşil konteynerlerle değiştirildiğini, bu süreçte vatandaşlara %50 destek sağlandığını ekledi.

Başkan Göksel, gençlerin sosyal ve akademik gelişimine büyük önem verdiklerini belirterek şu projelerin altını çizdi. Üniversite kampüsünde açılan Big Kafe şubesiyle, dışarıdaki yüksek fiyatlara müdahale ettiklerini belirten Göksel, öğrencilere 10 TL'den çay hizmeti sunarak bütçelerine katkı sağladıklarını ifade etti. Gnçlik Merkezi bünyesinde 20 uzman eğitmenle; yüzmeden fitness'a, İngilizce'den matematik kurslarına kadar geniş bir yelpazede 4 bin gence hizmet verildiğini söyleyen Göksel, TOKİ 3. ve 4. etap projelerinde sona gelindiğini, 400 konutluk yeni sosyal konut projesinin kura çekimlerinin tamamlandığını ve inşaat sürecinin de yakında başlayacağını duyurdu.

Belediye Başkanı Mustafa Göksel, ilçeyi spor turizminde öne çıkaracak ve ekonomik kalkınmayı hızlandıracak projeleri açıkladı.

Göksel, 'Geleneksel Sporlar Kompleksi'nin ilçeye önemli bir değer katacağını belirterek, '140 bin metrekare alana kurulacak tesis; atlı sporlar, okçuluk gibi birçok branşı barındıracak. İzmir ile Bursa arasında bu ölçekte bir yatırım bulunmuyor. Balıkesir'imizin yüz akı olacak' dedi.

Ekonomik kalkınma hedefi doğrultusunda sanayi ve tarım alanında da önemli adımlar attıklarını ifade eden Göksel, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinin 2 bin 300 dönümlük alanda hayata geçirileceğini ve yasal sürecin tamamlandığını açıkladı. Yıl sonunda altyapı çalışmalarına başlanması planlanıyor.

İlçede ayrıca mevcut mezbahanın yerine modern bir mezbaha, et entegre tesisi ve mandırayı kapsayan büyük bir kompleks kurulacak. Sanayi alanındaki ihtiyaca da değinen Göksel, 87 dönümlük alanda depreme dayanıklı yeni Küçük Sanayi Sitesi için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.