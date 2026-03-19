TGRT Haber canlı yayınında konuşan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın ve gümüşteki düşüşe ilişkin, “Zaten düşüş beklentimiz vardı. Fed'in faiz kararı ve aynı zamanda dünkü yaşanan saldırılar burada düşüşün boyutunu bir miktar artırmış durumda” ifadelerini kullandı.

Ons altında kritik seviyelere dikkat çeken Ergezen, “Şu anda en kritik seviyenin 4690 olduğunu söyleyebiliriz. Burası kısa vadeli destek, buraya çok yaklaşmış durumdayız. 4650-4700 bandı artık önemli bir destek seviyesi” dedi.

"GÜMÜŞTE SERT SATIŞLAR GÖRÜYORUZ"

"Diğer taraftan baktığımız zaman, birçok piyasada satışların geldiğini görüyoruz" diyen Ergezen, "Gümüş tarafında da çok sert satışlar görüyoruz. Fed’in faiz kararının ardından ekonomideki yavaşlama endişeleri tetiklenmiş durumda. 72 seviyesinin altında kaldığı için moraller bozuldu. 68 dolar seviyesi önemli bir destek noktası” diye konuştu.

"70 BİN KRİTİK SEVİYE"

Benzer tablonun kripto varlıklar için de geçerli olduğunu ifade eden Ergezen, şu ifadeleri kullandı:

"Oradaki en kritik seviyeye de gelmiş durumdayız. 70 bin seviyesi orada da kritik seviye. Yani kısaca aslında bugün itibarıyla bütün o destekler kırılmış durumda, bir alt desteklere gelmiş durumdayız, yaklaşmış durumdayız. Bakalım buradan dönecek mi?

Savaştaki gelişmeler de moralleri bozmuştu. Üstüne Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve şahin duruşu geleceğe yönelik bakışları da bir miktar negatife döndürmüş durumda. Onun etkilerini görüyoruz."

"4650-4700 BANDI ÖNEMLİ BİR DESTEK SEVİYESİ"

"Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte siz ne önerirsiniz, bu seviyeler bir alım seviyesi midir altın için?" sorusu üzerine Ergezen "Altın tarafında bir alım fırsatı mıdır, eğer yatırımcılar altın alımı düşünüyorlarsa bu seviyeler 4650-4700 bandının ben önemli bir destek seviyesi olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bu kadar sert satışların gelmesini beklemiyorduk. 4850-4950 bandı önemli bir destek seviyesiydi. 2 günde çok sert satışlar geldi. Artık 4650-4700 bandına gelmiş durumdayız. Burası kısa vadede önemli bir destek seviyesi. Ben burasının alım fırsatı olarak değerlendirileceğini düşünüyorum" dedi.

Ergezen, devam eden ve boyutu her geçen gün artan savaşa da dikkat çekti. Boyutla birlikte maliyetin de arttığını ifade eden uzman isim, "O yüzden mutlaka stop seviyeleri kurulması lazım. Ben 4650-4700 bandını bir alım fırsatı olarak görüyorum. Ama 4650 altındaki kapanışlarda da mutlaka zarar kes yaparım, pozisyonumu kapatırım diyeyim" ifadelerini kullandı.

"DENGELER DEĞİŞİYOR MU?"

"Diyelim ki bu savaş uzadı, bu seneye ilişkin öngörüler vardı altında, özellikle onsta 6 bin dolar, gramda 10 bin TL seviyeleri... Bu öngörüler hala geçerli mi, yoksa savaş koşulları daha da uzarsa pek de o rakamları görmeyiz mi diyorsunuz?" sorusu üzerine ise Ergezen şu şekilde konuştu:

"Açıkçası dünkü Fed başkanı Powell'ın açıklamalarına kadar acaba olabilir mi düşüncesi vardı, acaba dengeler değişiyor mu, çünkü savaş birçok dengeyi değiştiriyor, ben de bunun açıkçası olasılıkların artmaya başladığını düşünüyordum fakat Powell noktayı koydu gibi oldu.

"ZİRVE SEVİYELERİN ZAYIF OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Faizlerin yüksek kalacağına, hatta faizlerin artabileceğine yönelik ihtimaller oluşmaya başladı. Bu ne demektir? Bu dolar endeksi güçlü kalacaktır demektir. Yani bundan 2 ay önceki beklentimize göre daha yüksek bir dolar endeksi seviyesi olacak. Bu da kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturacaktır. Ekonomideki yavaşlamayı da düşününce açıkçası ben yeni zirve seviyelerinin, bugün itibarıyla bir miktar zayıf olduğunu düşünüyorum. Ama enflasyonun yüksek kalacak olması piyasada dengeleri de değiştiren bir unsur.

"AYNI GÖRÜŞÜM DEVAM EDİYOR"

Ben geri çekilmesini de beklemiyorum açıkçası. Belki sene başından beri konuşuyoruz, hep bu sene için yeni zirve olmayacak ama 5000-5400 bandı diyordum, hala aynı görüşüm devam ediyor. Ama şunu unutmamak lazım; dengeler değişiyor. O yüzden de savaş sonrası, savaş sonlandıktan sonra gelecek verileri takip edip yine bilgilendiriyor oluruz."