Sebze piyasasındaki dalgalanma Türkiye genelinde hissedilirken, en büyük etki domates fiyatlarında görüldü. Özellikle İstanbul’da uygun fiyatlı domatese erişim zorlaşırken, üretimdeki azalma ve artan maliyetler fiyatların hızla yükselmesine neden oldu.

Nisan ayı verilerine göre domates miktar endeksi yıllık bazda yüzde 51,65 azalırken, fiyat endeksi yüzde 265,79 artış gösterdi. Sebze grubunun genelinde de benzer bir tablo dikkat çekti. Sebze miktar endeksi yüzde 36,87 gerilerken, fiyat endeksi yüzde 148,76 yükseldi. Bu veriler, piyasada arzın daraldığını ve fiyat baskısının arttığını ortaya koydu.

Hal çıkış fiyatları ile market fiyatları arasındaki fark ise dikkat çekici boyutlara ulaştı. Salkım domatesin halde 119-180 lira arasında değişen fiyatı markette 250-350 liraya kadar çıkıyor. Kokteyl domates 300 liranın üzerine çıkarken, pembe domatesin fiyatı 400 liraya kadar ulaşıyor. Cherry ve köy domatesinde de benzer artışlar görülüyor.