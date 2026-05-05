MediaMarkt Türkiye bakım hizmetlerinde robot süpürge, dikey süpürge ve klima, en yüksek talep gören hizmetler arasında yer aldı. Robot süpürgede İstanbul, klimada Akdeniz öne çıktı.

MediaMarkt Türkiye'nin günlük yaşamın vazgeçilmezleri olan cihazlara yönelik sunduğu bakım hizmetlerine ilişkin Mart ayı satış ve kullanım oranı verileri, tüketici ihtiyaçlarındaki değişimi ortaya koydu. Türkiye genelinde robot süpürge, dikey süpürge ve klima bakım paketleri, adet bazlı satış verilerine göre en yüksek talep gören hizmetler arasında yer aldı. Bölgesel kırılımlar da dikkat çekerken; İstanbul, Akdeniz ve Ankara robot süpürge bakımında öne çıkarken, klima bakımında Akdeniz Bölgesi ve Adana yüksek talep görülen bölgeler arasında yer aldı.

Evde ve iş yerlerinde kullanılan teknolojik cihazların sayısı artarken, bu cihazların performansını uzun süre koruyabilmesi için bakım ve verimli kullanım giderek daha önemli hale geliyor. Markanın müşterilerine sunduğu bakım hizmet paketlerine ilişkin Mart ayı satış ve kullanım oranı verileri, kullanıcıların artık yalnızca cihaz satın almakla kalmayıp, bu cihazların performansını uzun vadede korumaya da odaklandığını gösteriyor. Özellikle temizlik teknolojileri ve iklimlendirme ürünlerine yönelik bakım hizmetlerinde dikkat çekici bir talep artışı gözlemleniyor.

Temizlik teknolojilerinde bakım ihtiyacı artıyor

Mart ayı satış ve kullanım oranı verilerine göre, MediaMarkt Türkiye'nin bakım hizmetleri arasında en yüksek talep, adet bazlı satışlara göre robot süpürge bakım hizmetlerinde gerçekleşti.