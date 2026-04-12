Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'Bir Yönetmen Bir Söyleşi' etkinliğinin konuğu 7 dalda Altın Portakal alan 'Tavşan İmparatorluğu' filminin yönetmeni ve senaristi Seyfettin Tokmak oldu. Konak Kültürevi'ndeki programda ilk olarak Alpay Kaya, Sermet Yeşil, Kubilay Tunçer, Perla Palamutçuoğlu, Emrullah Çakay'ın rol aldığı film gösterildi. 12 yaşındaki Musa'nın hikâyesine odaklanan film izleyicilerden büyük alkış aldı.

Film gösteriminin ardından yönetmen Tokmak, seyircilerle söyleşi gerçekleştirdi. Sinemada çocukluk üzerine çok çalıştığını anlatan Seyfettin Tokmak, ' Çocuklarla ilgili yaptığım çalışmaların filmde çok etkisi oldu. Göçmen çocuklarla, yetiştirme yurdundaki çocuklarla çalıştım. Pandemi öncesine kadar 3 yıl gönüllü olarak Ümraniye Çocuk Cezaevi'nde çalıştım. Orada çocuklara kısa filmlerle ilgili eğitimler veriyordum. Musa'nın aslında bu kadar direnişçi bir karakter olmasının benim oradaki çocuklarda gördüklerim üzerinden çok şekillendiğini düşünüyorum. Çünkü o çocuklarda çok fazla depresif bir dünya deneyimlemiştim. Onun sanırım bende öfkesi oluştu. Yani 'Bu çocuklardan bu dünya ne istiyor diye' düşündüm. Filmin yolculuğunun belli kısmı oradaki süreçlerden oluştu. Edebiyattan ve sinemadan çok fazla etkileri de var. Hikayenin oluşumu, yazım süreci 2-3 yıl gibi zaman aldı' dedi.

Filmde kadınların az olmasının sorulması üzerine Tokmak, 'Filmin çekiminden 5-6 ay öncesinde çıkardım. Bunu yaparken de bir risk aldım aslında. Çünkü ben böyle bir barbar erkeklik dünyası anlatmak istedim. Yani kadınlar dünyadan çıktığında geri ne kalıyor? Kadın olmadığında bu coğrafyalar neye benziyor yani? Geriye ne kalıyor göstermek istedim' diye konuştu.

Filmde Musa karakterini canlandıran Alpay Kaya'nın aslında çobanlık yaptığını anlatan Tokmak, 'Onu Kars'ın bir köyünde buldum. Mesela neden onu seçtim derseniz de, 12 yaşındayken 300 tane hayvana tek başına bakabilen bir çocuktu. Onun da o hayvan ilişkisi o kadar güçlüydü ki yani onlarla teması çok iyiydi. Zaten film bence gösteriyor' dedi.

Zamansız ve mekansız bir film yapmaya çalıştığını söyleyen Tokmak, çok iyi bir ekibin olduğunu ve herkesin filme gönlünü koyduğunu söyledi. Söyleşi sonunda ise yönetmen Seyfettin Tokmak'a plaket takdim edildi.