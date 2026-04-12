Yunanistan doğumlu kimliği açıklanmayan 58 yaşındaki bir kadın, burun çevresinde haftalarca devam eden ağrı şikayetini başlangıçta ciddiye almadı. Sürece zamanla şiddetli öksürük nöbetleri de eklenirken, tablo kısa sürede endişe verici bir hal aldı.

Hapşırma sırasında burnundan solucan benzeri canlıların çıktığını fark eden kadın, büyük panik yaşayarak hastaneye başvurdu. Olayla ilgili inceleme başlatan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ekiplerinin değerlendirdiği bu canlılar, sağlık yetkililerini de şaşkına çevirdi.

BURNUNDAN 10 TANE LARVA ÇIKARILDI

Yapılan incelemede, burnun iki yanında bulunan ve “maksiller sinüs” olarak adlandırılan boşluklardan toplam 10 larva ve bir pupa (koza evresi) çıkarıldı. Laboratuvar analizleri sonucunda bu canlıların, genellikle koyun ve keçilerde görülen Oestrus ovis adlı sineğin larvaları olduğu belirlendi. Çıkarılan larvalardan biri yaklaşık 1,5 cm uzunluğunda soluk sarı renkteyken, diğeri 2 cm uzunluğunda ve açık kahverengiydi. Pupa ise siyah ve buruşuk bir görünüme sahipti.

ÇALIŞTIĞI YER ÇOK YAKINMIŞ

Yapılan incelemelerde, kadının çalıştığı alanın koyunların otladığı bir tarlaya oldukça yakın olduğu tespit edildi. Uzmanlar, sineklerin larvalarını büyük olasılıkla bu ortamda kadının burun çevresine fark edilmeden bırakmış olabileceğini değerlendiriyor. Kadına “nazal miyazis” (burunda larva enfeksiyonu) teşhisi konulurken, tedavi sürecinde burun açıcı ilaçlar kullanıldığı ve tüm larvaların temizlendiği bildirildi.

UZMANLAR ŞOKTA: TIP TARİHİNDE BİR İLK

Doktorlar, bu vakanın ilk kez görüldüğüne dikkat çekerek açıklamada bulundu. Daha önce bu sinek türünün insanlarda oluşturduğu enfeksiyonlara rastlandığının altını çizen uzmanlar, bu vakaların neredeyse hepsinin göz çevresinde görüldüğünü belirtti. Yani larvalar genellikle gözün dış yüzeyine yerleşiyordu. Burun içinde, özellikle de sinüslerde gelişen ve üstelik pupa evresine kadar ilerleyen bir vakanın ilk kez görüldüğü kaydedildi.

Uzmanlar, söz konusu sinek türünün normal şartlarda insan vücudunda uzun süre yaşayamadığını ve gelişimini tamamlamasının beklenmediğini ifade ediyordu. Ancak bu vakada larvaların daha ileri bir gelişim evresine ulaşmış olması, bilim insanlarının mevcut bilimsel değerlendirmelerini yeniden gözden geçirmesine yol açtı.

Normalde bu sineklerin, larvalarını koyun ya da keçilerin burun deliklerine bıraktığı biliniyor. Larvalar burada beslenerek büyüyerek, hayvanın burnundan dışarı çıkar ve toprağa düşerek pupa evresine geçer. Daha sonra yetişkin sinek olarak ortaya çıkarlar. İnsan vücudu ise bu döngü için uygun bir ortam olmadığından, bu tür gelişim evrelerinin görülmesi oldukça sıra dışı kabul ediliyor.