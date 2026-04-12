Muğla'nın Fethiye ilçesinde makine imalatı yaparken emekli olan makine teknisyeni Hanefi Efe,16 yıl önce Burhaniye'ye taşındı. 2,5 yıl önce Taylı Caddesi'nde dükkan açan Hanefi Efe, bir taraftan eski eşyalar satarken, bir taraftan da elektrikli ev aletleri tamiri yapıyor. Efe, 70'li yıllarda başlayan eski saat merakı, binin üzerinde köstekli, kurmalı ve otomatik saatlerin yanı sıra onlarca tarihi duvar saatinin de sahibi yaptı. Eski saatlere gözü gibi baktığını anlatan Efe, işini severek yaptığını söyledi. Antikaları sevdiğini kaydeden 70 yaşındaki Hanefi Efe, 'Muğla da 30 sene ikamet ettim. Makine ve mermer işleriyle uğraştım. Sonra 2010 yılında Burhaniye'ye geldim. O zamandan beri bende bu antika sevgisi var. Ben bunlardan ayrılamıyorum. Ben bunları o zamandan beri biriktiriyorum. Biriktirdikten sonra eve doldurdum. Ev artık almaz hale geldi. Sonra karar verdim. Burhaniye de Taylı caddesinde bu dükkanı açtık. Almaya' dan Hollanda'dan saat getirmeye başladım. Bunlar bin 700 tarihli ilk saatler. Grand fadır denen saatler. Almanların gugukluları işte. Hislonlardan getirmeye başladık. Bu bizde bir tutku oldu. Sonra bu işin ticaretini yapmaya başladık. Para kazanmaya da başladık. Dolayısıyla para kazandıkça insanında hoşuna gidiyor hakikaten. Yaptığın emek boşa gitmemiş oluyor Ama, ben bunu çok seviyorum. Şu anda gençlerden de hevesli olanlar var. Buradan mezatlara katılıyorum Bursa'ya gidiyorum. İstanbul'a gidiyorum. Şimdi bizim yakın zamanda Bursa' da Bandırma da gene Belediyenin açtığı mezat yeri olacak. Oraya da katılacağım. İzmir'e de gidiyorum. .Hakikaten gençlere de tavsiye ederim. Hem zevkli meslek. İnsan eskiyi anıyor, eskiden yaşanmışlıkları görmek güzel oluyor. Burhaniye' de de bu işi şu anda devam ettiriyorum. Teşekkür ederim' dedi.

