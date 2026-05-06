Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre nisanda enflasyon yüzde 4,18 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Gıda ürünleri fiyat artışlarında öne çıkarken, yumurta fiyatlarında ise dikkat çeken bir düşüş yaşandı. TÜİK verilerine göre yumurta, yüzde 11,14’lük gerilemeyle nisanda fiyatı en fazla düşen ürün oldu.

FİYATI NEREDEYSE YARIYA DÜŞTÜ

Ocak ve şubat aylarında 180 TL’ye kadar çıkan 1 koli yumurtanın fiyatı, mayısın ilk haftasında İstanbul’daki semt pazarlarında 99 TL’ye kadar indi. Böylece kış döneminde tanesi 6 TL’ye ulaşan yumurta, mayısta 3 TL seviyelerine kadar geriledi.

“MAYIS ÇUKURU” ETKİSİ

Üreticiler yumurta piyasasında “Mayıs Çukuru" olarak bilinen durumun yaşandığını belirterek, “Tavukçuluk sektöründe mayıs ayı ile birlikte yumurta üretimi de artmaya başlar. Çünkü havaların ısınmasıyla birlikte tavukların yumurta verimi de yükselir. Şu anda da arzda önemli bir artış yaşanıyor” diye konuşuyor.

TALEP DE AZALIYOR

Öte yandan yaz aylarına doğru domates, salatalık, biber gibi sebzelerin kahvaltı sofralarına girmeye başladığını belirten üreticiler “Arzdaki artışa karşılık yumurtada talebin de gerilediği bir dönem başladı. Protein tüketimine sıcaklarda az ihtiyaç duyuluyor. Okullar da kapanma dönemine yaklaştığı için yumurtaya olan talepte mevsimsel bir gerileme Öne çıkıyor” diye konuşuyor.