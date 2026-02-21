Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi'nce Altınova Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ramazan programında yüzlerce çocuk ve aileleri bir araya geldi.

Gecede sahnelenen canlı performanslar izleyicilerden büyük ilgi gördü. Geleneksel Türk tiyatrosunun sevilen karakterleri Hacivat ile Karagöz'ün yanı sıra meddah ve orta oyunu gösterileri salonu dolduran vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Semazen gösterisi ve Nasrettin Hoca canlandırması ise geceye renk kattı.

Etkinlik kapsamında çocuklara pamuk şeker, macun ve patlamış mısır ikram edildi. Vatandaslar Ramazan'ın birlik ve dayanışma ruhunu yansıtan programda kahkaha ve alkışlarla dolu unutulmaz bir akşam geçirdi.