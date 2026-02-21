Başiskele'de lise öğrencilerini siber zorbalık, sanal kumar ve IBAN kiralama gibi dijital tehlikelere karşı bilinçlendirmeyi hedefleyen 'Bilinçli Gençler, Güvenli Yarınlar' projesi uygulamaya alındı. Eğitimlerde gençlere riskleri tanıma ve gerektiğinde 'hayır' diyebilme becerisi kazandırılıyor.

Başiskele'de lise öğrencilerini dijital ve sosyal hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirmeyi hedefleyen 'Bilinçli Gençler, Güvenli Yarınlar' projesi uygulamaya alındı. Başiskele Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan proje; Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Başiskele Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor. Başiskele genelindeki tüm resmi ve özel liseleri kapsayan eğitimlerde; siber zorbalık, siber suçlar, sanal kumar bağımlılığı, IBAN kiralama yöntemiyle suça sürüklenme, bağımlılık türleri ve 'hayır diyebilme' becerisi gibi gençleri doğrudan etkileyen başlıklar ele alınıyor. Eğitimler, Toplum Destekli Polislik, Siber Suçlar ve Asayiş birimlerinde görevli polisler ile sosyal hizmet uzmanlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor.

'Kendini koruyabilen, bilinçli ve gerektiğinde 'hayır' diyebilen bireyler yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz'

Proje ile öğrencilerin yalnızca dijital ortamda değil; okul çevresi ve sosyal yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmeleri, güvenli davranış alışkanlıkları kazanmaları ve tehlikeler karşısında doğru tepki verebilmeleri hedefleniyor. Önleyici eğitimlerle, gençlerin suçun hem mağduru hem de faili olmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, projeye ilişkin değerlendirmesinde, 'Gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır. Günümüzde yalnızca sokakta değil, dijital dünyada da ciddi risklerle karşı karşıyalar. Sanal kumar, siber zorbalık ve farkında olmadan suça karışma gibi tehlikeler, önleyici çalışmalar yapılmadığında telafisi zor sonuçlar doğurabiliyor. Bu projeyle; kendini koruyabilen, bilinçli ve gerektiğinde 'hayır' diyebilen bireyler yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz' dedi.

'Siber zorbalık, tehdit, ihmal ve farklı mağduriyetlere ilişkin vakalar görünür hale geliyor'

Projenin dikkat çeken yönlerinden biri de öğrencilerin polisler ve sosyal hizmet uzmanlarıyla birebir temas kurabilmesi. Eğitimler sırasında öğrenciler, dile getirmekte zorlandıkları sorunları doğrudan yetkililerle paylaşma imkanı buluyor. Bu sayede siber zorbalık, tehdit, ihmal ve farklı mağduriyetlere ilişkin vakalar görünür hale geliyor. Proje Koordinatörü Emin Öztürk ise eğitimlerde teorinin yanı sıra gerçek hayattan örnekler, vaka analizleri ve interaktif anlatımlarla öğrencilerin konuyu içselleştirmesini sağladıklarını belirtti. Öztürk, özellikle sanal kumar ve IBAN kiralama gibi son dönemde yaygınlaşan riskler konusunda öğrencilerin farkındalık düzeyinin hızla arttığını vurguladı.