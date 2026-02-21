Ramazan ayının gelişiyle birlikte Bilecik'te camiler dolup taştı.

Vatandaşlar, Ramazan ayının teravih namazını kılmak için kent genelindeki camilere akın etti. Başta Kayıboyu Camii ve ŞerifPaşa Camii olmak üzere birçok camide yoğunluk yaşanırken, manevi atmosfer dikkat çekti. Bu yıl Ramazan'a ayrı bir anlam katan hatimle teravih namazı ise İmam Hatip Tatbikat Camii'nde kılındı. Kur'an-ı Kerim'in her gece bir cüzünün okunarak ay boyunca hatmedildiği hatimle teravih namazına cemaat yoğun ilgi gösterdi. Bilecik'te yılın hatimle teravih namazını Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek kıldırıldı.

Açıklamada bulunan İl Müftüsü Ahmet Dilek, 'Bilecik İl Müftülüğü olarak Ramazan-ı Şerif'in başta Bilecik olmak üzere ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz' dedi.