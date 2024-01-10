İstanbul’da Altunizade metrobüs durağında metrobüs arızası nedeniyle seferler aksayınca insan seli yaşandı. Kalabalık oluşturan çok sayıda vatandaş, metrobüse binebilmek için durağın içerisinde ve üst geçitte yağmurlu havada bekledi.

İstanbul’da iddiaya göre Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksaklık yaşandı. Seferler aksayınca durakta adeta insan seli oluştu. İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, metrobüse binebilmek için durakta, merdivenlerde ve üst geçitte oluşan yoğunlukta sıra bekledi.

Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk metrobüs seferlerinin normale dönmesiyle bir süre sora sonlandı. Durakta ve üst geçitte oluşan insan yoğunluğu cep telefonu kamerasına yansıdı.