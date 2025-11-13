Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimizin naaşlarını taşıyan uçağın Tiflis’ten Türkiye’ye doğru havalandığını açıkladı.
Gürcistan'ın Kakheti bölgesine bağlı Siğnaği'de 11 Kasım'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 Mehmetçiğin naaşları Türkiye’ye getirildi.
Şehitlerin naaşları Türkiye’ye getirilmesinin ardından düzenlenecek olan törenin ardından defin yerlerine uğurlanacak.
Kaynak: En Son Haber