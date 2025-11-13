İnegölspor yönetimi, başlattıkları “Bir Çocuğun Mutluluğu Dünyayı Güzelleştirir” kampanyası kapsamında Kınık Maden Suları’nı ziyaret etti. Ziyarette, Kınık Maden Suları sahibi Berna Arıç Çokusoğlu, İnegölspor heyetini sıcak bir şekilde karşıladı ve kampanyaya gönülden destek verdi.

İnegölspor yönetimi, sporun birleştirici gücünü, iyilik ve paylaşmanın sıcaklığıyla birleştirerek, Kınık Maden Suları ailesine ve Berna Hanım’a teşekkürlerini iletti. Kulüp yetkilileri, “Bir çocuğun mutluluğu gerçekten de dünyayı güzelleştirir” mesajını vurguladı ve bu tür desteklerin diğerlerine de ilham kaynağı olmasını umduklarını belirtti.

İnegölspor, birlikte daha güçlü ve umut dolu bir gelecek için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.