Başkan Şahin yaptığı paylaşım da şu ifadelere yer verdi;

"EKONOMİK TABLO HER GEÇEN GÜN DAHA DA AĞIRLAŞIYOR

2023’ten 2024’e boş iş yeri stoku %7–8 arttı. 2025’te ekonomik durgunluk derinleştikçe, boş dükkân ve iş yeri sayısı hızla çoğalıyor. Üretim yapan işletmeler birer birer kapanıyor; sadece kendi mülkünde çalışan esnaf ayakta kalmaya çalışıyor. 2024’ten 2025’e ticari gayrimenkul fiyatları %30 yükseldi, fakat ticaret dönmüyor, esnafın beli kırılıyor.

Sonuç çok net: Boş mağaza artıyor, üretim azalıyor, reel sektör can çekişiyor. Bugün faizler ocakları söndürüyor. İnsanlar para kazanmayı bırakın, evine ekmek götürmenin derdinde. Toplum, adım adım sosyal bir patlamaya sürükleniyor.

İnegöl’de başta mobilya sektörü olmak üzere tüm sektörlerde %50 daralma yaşanıyor. İşçiler işten çıkarılıyor, üniversiteli gençler “ne iş olursa olsun” diye kapı kapı dolaşıyor.

Ama iktidar hâlâ sırça köşklerinde pembe tablolar çiziyor. Gerçek gündemden kopmuş küçük bir azınlık, milyonların kaderini belirliyor.

Bugün vatandaşın tenceresi kaynamıyor, umudu kalmıyor. Millet, bu iktidarın gölgesinden kurtulmak ve yeniden umutların yeşerdiği bir Türkiye görmek istiyor. AKP iktidarının her ayı, bu ülkenin geleceğinden yıllar çalıyor.

Türkiye’nin; Adaleti yeniden tesis edecek, devlete ve kurumlara güveni onaracak, halkı için çalışan gerçek bir demokratik yönetime acilen ihtiyacı var.

Cumhur İttifakı artık hiçbir derde derman olmuyor; reçetesinin tarihi geçmiş, etkisi bitmiştir."