Alzheimer hastası, diğer engel gruplarında olduğu gibi devletten yardım alabilir. Bunlar için hastalık ve ekonomik standartlar gerekiyor. Kişinin hastalığını tam teşekküllü bir devlet hastanesinde raporlandırması gerekir. Bunun en az %40 olması gerekiyor. İkinci şart olarak da kişinin ekonomik seviyesinin, başvurduğu yerdeki standartlara uygun olması gerekir. Engelli yakını hastası için bakıcı parası alabiliyor. Bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurabiliyor. Büyük şehirlerde ise bağlı bulunduğu büyük şehrin yardım sandıklarına başvurabilir.