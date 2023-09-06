Gerçekleşen acı dolu olay, bir düğün salonunu kan gölüne çevirdi. Düğün salonuna giriş yapan damat A.E. (20) ve gelin, düğünlerinin mutlu anlarını paylaşmak için salona adım attı. Ancak, bu mutlu anlar kısa sürede dehşetin yaşandığı anlara dönüştü. Belinden çıkardığı tabancayı peş peşe ateşleyen şüpheli S. Aktaş, damat A.E.'ye tam 8 kurşun isabet ettirdi. Bu dehşet anlarında, aralarında 10 yaşındaki E.K.'nin de bulunduğu düğün davetlileri büyük bir panik içinde kaçışmaya başladı. E.K., seken kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olayın ardından hemen sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. A.E. ve E.K., yakınları tarafından hızla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Ancak damat A.E.'nin durumu ağır bir şekilde hayati tehlike arz ettiği öğrenildi. Şüpheli S. Aktaş ise olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

OLUMSUZ YANIT ALDIĞI İÇİNMİŞ!

Olayla ilgili yapılan araştırmada ise Aktaş’ın yaklaşık 1 yıl önce akrabası da olan gelin ile evlenmek istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Saldırıyı bu nedenle düzenlediği öne sürülen Aktaş, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.