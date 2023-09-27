Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, E.A. isimli şüpheli tarafından silahla vurulan 39 yaşındaki amca, hastaneye kaldırıldığı ancak hayatını kaybetti. Olay, Gazipaşa Mahallesi Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İlk bilgilere göre, bitişik binalarda yaşayan E.A. ile 39 yaşındaki amcası Aydın A. arasında şimdiye kadar belirlenemeyen bir nedenle bir tartışma çıktı. Kısa süre içinde büyüyen bu anlaşmazlık sırasında, E.A. amcası Aydın A.'ya silahla ateş etti.

Olayın haber verilmesi üzerine, bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk yardımı olay yerinde sağladıktan sonra yaralı Aydın A.'yı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Ancak durumu ağır olan Aydın A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli E.A., polis ekipleri tarafından kullandığı silah ile birlikte yakalandı ve gözaltına alındı. Şüpheli, olayla ilgili olarak polis soruşturması devam ederken, acı kaybın yaşandığı aile için büyük bir üzüntü yaşanmış durumda.