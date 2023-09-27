Yasin sözcüğünün özellikle Kuzey Afrika ve çevresindeki coğrafyalarda yaygın kullanılan şeklidir.

Yasin sözcüğünün doğrudan bir anlamı yoktur ya da bilinmemektedir. Kur’an’da bu adla sure vardır. Sure, ye, elif ve sin harflerinden başlar. Kimi ilahiyatçılar bunun gizli bir mana, kod olabileceğini söyler. Ancak surenin adı olduğundan dolayı İslam dünyasında yaygın bir erkek ismidir.

Yacine adında birçok ünlü isim vardır. Cezayir asıllı Fransız yazar Kateb Yacine, Porto’da oynayan Cezayirli futbolcu Yacine Brahimi, Faslı futbolcu Yacine Abdessadki ve Yacine Adli. bunlardan bazılarıdır.