Kartal’da fazla kilolarından rahatsız olan üniversiteli genç, 5 ayda 60 kilo verdi. 21 yaşındaki Yusuf Güzel’i gören yakınları yeni haliyle tanımakta güçlük çekti.

İstanbul Kartal’da oturan 21 yaşındaki üniversite 1. sınıf öğrencisi Yusuf Güzel, 120 kiloya ulaşınca evden çıkamaz oldu. Son dönemlerdeki pandemi sebebiyle devamlı evde vakit geçiren ve fazla kiloları yüzünden günlük yaşamında da zorluk çekmeye başlayan Güzel’e ailesi ve arkadaşları sürekli kilo vermesi gerektiğine yönelik tavsiyeler vermeye başladı. Genç, tavsiyeler üzerine sadece az yiyerek ve bol bol spor yaparak 5 ayda 60 kilo verdi. Sağlıklı bir yaşama adım atan Yusuf Güzel’in ilk işi ise dolabını yenilemek oldu.

"Ameliyatsız ve diyetisyene gitmeden 60 kilo verdim"

Yusuf Güzel, "120 kiloydum, o dönemde de okula gidiyordum. Ailem ve arkadaşlarım kilo vermemi istiyorlardı. Artık kilom merdiven çıktığımda veya yürüdüğümde zorluklar çıkarıyordu, mesela nefesim kesiliyordu. Normalde ben düzensiz besleniyordum; gazlı içecek, abur cubur ve şekerli ürünler gibi yiyecekler tüketiyordum. Diyetle birlikte bunların hepsini hayatımdan çıkardım. Bol bol su içtim, yürüyüş yaptım ve protein ağırlıklı beslendim. Böylelikle diyetisyene gitmeden, ameliyat olmadan 60 kilo verdim. Kilo verecek olan kişilere önerilerim ise bol bol su içsinler, düzenli beslensinler ve bol bol spor yapsınlar" dedi.