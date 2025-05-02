Özellikle turistik beldelerde dondurmadan plaj girişine kadar neredeyse her kalem fahiş fiyatlarla gündeme geliyor. Bu durumun son örneği ise Bodrum'dan geldi.

20 kişilik bir grup, Bodrum'da bir mekanda geceyi 1 milyon 115 bin 510 liralık hesapla kapattı. Sosyal medyada paylaşılan adisyon kısa sürede dikkat çekti. Kimileri bu rakamı akılalmaz bulurken, kimileri ise "Oraya giden bunu göze alır" yorumlarıyla tartışmaya katıldı. Restoranlarda üç top dondurmanın 800 TL olduğu bir sezonda, vatandaşlar tatil keyfinin fiyat etiketiyle gölgelenmesinden şikâyetçi.