Ameliyatsız yüz gençleştirme

Yaşlanma belirtilerinin en önemli konularının başında yüz ve bölgesinde yaşanan hacim kayıpları geliyor. Sonrasında kırışıklıkların da takip ettiği bu süreçte İnsanların imdadına ameliyatsız yüz gençleştirme uygulamaları yetişmektedir.

Peki ameliyatsız yüz gençleştirme yöntemleri nelerdir?

Yüzdeki dolgunluk kayıpları, var yağ oranındaki düşüş, yağların yer değiştirmesi ve zamanla zayıflayan ve farklı bir şekle giren iskelet yapısından da kaynaklandığını ifade eden Op. Dr. Bülent Cihantimur sıklıkla gözlemlenen dolgunluk kayıplarını ve kırışıklık bölgelerini böyle anlattı: Yanaklar, gözyaşı kanalında beliren çukurluk, nazolabial çizgiler yani burun ve yanak arasında belirginleşen çizgiler, belirginliğini kaybeden elmacık bölgesi, barkod çizgileri yani dudak üstü ve çevresindeki dikine çizgiler, alt çene bölgesindeki çökme ve sarkma, göz çevresindeki ve alın bölgesindeki kırışıklıklar yaşlanmanın farklı aşamalarında karşılaştığımız durumlardır.

Ameliyatsız yüz gençleştirme alternatifleri söz gelimi örümcek Ağı estetiği, dolgu, botoks ve başka medikal uygulamalar son derece üretken ve etkili sonuçlar almamızı sağlıyor”.