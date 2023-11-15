ALLECELL AĞRI KREMİ NEDİR?

KULLANIMI NASILDIR?

Allecell kremi içerisinde kolajen tip2, glucosamine, kodroitin ve enginar özü bulunan doğal içerikli, ağrı kesici bir kremdir. Özellikle eklem ve kemiklerde meydana gelen iltihaplı ağrıların iyileştirilmesinde kullanılan bu krem aynı zamanda kök hücreleri de yeniler. Hücre onarıcı ve yenileyici özellikleri sayesinde kıkırdak ve eklem yerlerindeki ağrıları azaltmakta, fıtık, romatizma, osteoporoz, artroz ve siyatik gibi rahatsızlıkların oluşmasını engellemektedir. Son zamanlarda pek çok kişinin kullandığı allecell ağrı kremi, kök hücre yenileyici krem olarak da bilinmektedir.

Allecell Ağrı Kreminin Faydaları Nedir?

Allecell kremin vücudumuza pek çok faydası vardır. Bunlar;

Kireçlenme ve iltihaplanmaları azaltan bu krem düzenli kullanıldığı takdirde kısa sürede ağrıları yok eder.

Kıkırdak ve kemiklerde onarıcı etkisinin dışında elastikiyet artırıcı özelliği sayesinde yenilenme sağlar.

Kemik ağrılarının iyileştirilmesinde %90 üzerinde başarı sağlar.

Kıkırdak dokusunda %75’e varan onarma ve yeniden yapılandırma özelliği bulunur.

Eklem ve omurga bölgesinde meydana gelen akut ve kronik ağrıların iyileşmesini sağlamaktadır.

Vitamin ve mineral yönünden zengin bir içeriğe sahip olan bu ürün doğal özleri sayesinde vücudun pek çok bölgesini onarmakta ve yeniden yapılandırmaktadır.

Karıncalanma, hissizlik ve şişkinlik gibi problemlerin ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Herhangi bir yan etkisi olmayan bu kremi alerjik reaksiyonlara karşı mutlaka bir hekime danışarak kullanmanız tavsiye edilmektedir. İyileştirme oranı oldukça yüksek olan, vücudun pek çok yerini onaran ve yenileyen bu kremi her yaş grubundan insan gönül rahatlığıyla kullanabilir. Doğal içerikli bu ağrı kreminin kullanımı da oldukça basittir. Ağrıyan bölgenin üzerine masaj yaparak sürmeli ve iyice o bölgeye yedirmelisiniz. Vücut tarafından tamamen emildikten sonra etkisini göstermeye başlar. Düzenli kullanım sonrasında eklem ve kemik ağrılarından tamamen kurtulmanız mümkün.