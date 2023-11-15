Amino Asit Nedir?

İnsan anatomisi, hücrelerden oluşmaktadır. Hücrelerin temel taşını ise protein oluşturmaktadır.

Proteinin kelime anlamı “en önemli” demektir.

Protein; büyümeyi, gelişmeyi, yaraların iyileşmesini, zeka gelişimini ve vücudumuz için çok önemli olan azot dengesini sağlar.

Proteini oluşturan yapı taşı ise amino asittir.

ise amino asittir. Vücudumuzun bir kısmı kendi kendine amino asit üretirken bir kısmını da dışarıdan almaktayız.

Vücudumuza giren proteinler parçalanarak amino aside dönüşür ve kanımıza karışır.

Vücudumuzun %20’sini amino asit oluşturmaktadır. Yaklaşık olarak 23 çeşit amino asit türü bıulunmaktadır. İsoleucine, lysine, theronine, leucine, methionine, phenylalanine, tryptophan, valine temel amino asitlerdir.

İlk olarak Fransa’da kuşkonmaz bitkisinde amino asit keşfedilmiştir. Bu bitkide bulunan amino asit türü “asparajan” dır.

Amino asitlere bir örnek vermek gerekirse ev inşasında kullanılan tuğlalar gibidir. Yani kasların, zeka gelişiminin vs. oluşumu için gereklidir.

Amino asitlerin gelişmesiyle birlikte tıp dünyası ve bilimin insan vücuduna bakış açısı derinlik kazanmıştır.

Amino Asitler İki Ana Gruba Ayrılmaktadır. Bunlar;

ESANSİYEL (EKSOJEN) AMİNO ASİTLER:

Arginin, histidin, izolösin, lösin, lizin, valin, fenilalanin, treonin, tryphtophan ve metiyonindir.

ENDOJEN AMİNO ASİTLER:

Alanin, asparagin, tirozin, prolin, glisin, glutamat, aspartat, serin, glutamin ve sisteindir (1.)

Peki Amino Asit Ne İşe Yaramaktadır?

Kaslarımızdan tırnaklarımıza, derimizden saçlarımıza ve hormonlarımıza varana kadar bütün enzimlerimizi Amino asit oluşturur.

Hücrelerin de yenilenmesi sağlarken, insan yaşamının devam etmesinde çok önemli bir faktördür. Ayrıca ruh sağlığımızı korumak için de amino aside ihtiyaç duyuyoruz.

Amino Asit Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Piyasada bulunan amino asit takviyesi 3 gruptadır. Bunlar; toz, sıvı ve tablet. Tercihe göre amino asit takviyesi yapabilirsiniz. Amino asit takviyesi yaparken uzman doktorunuzun ya da beslenme uzmanınızın görüşleriniz göz önünde bulundurun. Nasıl kullanacağınızı ve kullanım miktarınızı uzmanınızın tavsiyesine göre belirlemeniz daha iyi olacaktır.

Amino Asitin Yan Etkileri ve Zararları Nelerdir?

Amino asit takviyeleri doğal ürün olduğu için çok fazla yan etkisi ve zararı bulunmamaktadır.

Yine de kontrolsüz ve fazla kullanım sonucunda; cinsel istekte artış, kalp çarpıntısı, mide rahatsızlığı özellikle de bulantı görülebilir.

Uzun vadede ise karaciğer ve kas yağlanması sorununu doğurabilir.