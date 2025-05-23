Real Madrid Kulübü, deneyimli teknik direktörün Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılacak Real Sociedad karşılaşmasının ardından takımdan ayrılacağını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, Ancelotti'nin sonsuza dek Real Madrid ailesinin bir parçası olacağını belirterek, "Bu kadar çok başarıya ulaşmamıza yardımcı olan ve aynı zamanda kulübümüzün değerlerini örnek bir şekilde temsil eden bir teknik direktörden keyif aldığımız için gururluyuz." ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Brezilya Futbol Federasyonu, milli takımın teknik direktörlüğü için Carlo Ancelotti ile anlaşmaya varıldığını resmi olarak açıklamıştı.

2026 FIFA Dünya Kupası süresince Brezilya'nın başında yer alacak olan Ancelotti, önümüzdeki ay Ekvador ve Paraguay'a karşı oynanacak CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmalarında takımın teknik direktörlüğünü üstlenecek.

65 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, Real Madrid ile üçer kez Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa, ikişer kez ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.