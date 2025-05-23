Nilüfer Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Derneği (NİLSADER), KARADENİZSİAD ve Karadenizliler Platformu iş birliğiyle düzenlenen 1. Nilüfer Karadeniz Festivali, 30 Mayıs’ta başlıyor. Üç gün sürecek etkinlik boyunca hem Karadeniz’in yöresel tatları hem de eşsiz kültürü Bursalılara sunulacak.

Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Herkesin sesi, hepimizin Nilüfer’i” anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, FSM Bulvarı’ndaki hastane alanında gerçekleştirilecek festivalde Karadeniz’in 18 iline özgü tatlar ve halk oyunlarının sergileneceğini söyledi. Etkinlik alanında ayrıca yöresel ürünlerin satışa sunulacağı stantlar da yer alacak.

Festival boyunca akşamları sahne, sevilen sanatçılara emanet. 30 Mayıs’ta Tuğçe Kandemir, 31 Mayıs’ta Ekin Uzunlar sahne alacak. 1 Haziran’da ise Karadeniz’den yerel sanatçılar müzikseverlerle buluşacak.

KARADENİZSİAD Başkanı Süleyman Uzun, bugüne dek Bursa’da Karadeniz kültürünü bu çapta kapsayan bir organizasyon yapılmadığını belirtti. Festivalin sadece Karadenizlilere değil, tüm Bursa halkına katkı sağlayacağını söyleyen Uzun, emeği geçenlere teşekkür etti.

Karadenizliler Platformu adına konuşan Üzeyir Aktaş da heyecanını dile getirerek, etkinlik sayesinde bölgenin zengin yaşam kültürü ve mutfağının daha geniş kitlelere ulaşacağını belirtti. Festival, Karadeniz’in coşkusunu Nilüfer’e taşımaya hazırlanıyor.