Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından faaliyet raporları okunarak ibraz edildi.

Konuşma yapan Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz,

" Daha önce dernek statüsünde olduğumuz için resmi olarak kongre üyesi edinemiyorduk. Kongre üyeliğini resmileştirmek adına tüzük değişikliğine ihtiyaç duyduk ve bu değişikliği oylamak durumundayız. Bu üyelikle hedefimiz, camiamızın tamamını kapsayarak süreci sevinçle tamamlamak ve sürdürülebilirliği sağlamaktır. Bu ihtiyacın bu nedenle doğduğunu açıklamak isterim.

Az önce kardeşimizin de belirttiği gibi, 26 Aralık’ta göreve geldik. Takımımızın durumu o dönemde iyi değildi. Allah’tan hemen organize olup, tabiri caizse takımımızı uçurumun kenarından aldık. O dönemdeki yönetimle beraber, itinayla oluşturduğumuz 2025-2026 sezonu yönetiminde yer alan arkadaşlarla yolumuza devam ediyoruz.

Bunun akabinde yeni bir organizasyon yaptık. Kafkasspor camiasında görev alma noktasında hiç kimse bizi geri çevirmedi. Herkes, canı gönülden bu görevi kabul ettiğini beyan etti. Bu bağlamda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Var olun.

Az önce belirttiğim projelerimize geçelim.

Kongre üyeliği projesini, tüzük değişikliğini oylamamız sayesinde hayata geçirdik. Bu projenin sebeplerini açıklamak istiyorum.

Sebebi şudur: İnegöl’de 2 tane profesyonel, 26’ya yakın da amatör futbol kulübü var. Tabiri caizse spor kulüpleri, İnegöl Belediyemizi, sivil toplum kuruluşlarını, iş insanlarını ve sanayicileri maddi taleplerle zor durumda bırakıyor. Çünkü bu işin sürdürülebilirliği para ile sağlanıyor.

Ancak profesyonel bir yapı kurmak ve sürdürülebilirlik sağlamak adına, kulüplerin yıllık giderlerinin en az yarısını, hatta biraz fazlasını sabit gelirle karşılayabilir hale gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu kulüpler, büyük borç bataklarına saplanıyor.

Bu da nasıl olur? Elbette çeşitli projeler geliştirerek.

Bizim bu anlamda geliştirdiğimiz projelerden biri de kongre üyeliği projesidir. Amacımız şudur: İnegölspor’da da, Kafkasspor’da da aynı durum söz konusu. 25-30 kişilik yönetim kurulları belirli miktarlarda para ödüyorlar; ancak en sonunda kulüplerimiz maalesef batıyor.

Bu duruma çözüm bulmak adına düşündük ki; yönetim kurulu üyeliği gönüllülük esasına dayalı olmakla birlikte, bu yükü tabana yaymamız gerekiyor. Biz büyük bir camiayız, yaklaşık 45-50 bin kişilik bir kitlemiz var. Dedik ki, bu kitle içerisinden gönüllü olarak 300-400 kongre üyesi oluşturabiliriz.

Eğer her bir üyeden yıllık 50.000 TL sabit gelir elde edebilirsek, artık her gün kapı kapı dolaşmak zorunda kalmayız. Çünkü şu an, “a kişisi nasılsa veriyor” düşüncesiyle sürekli aynı insanlara gidiliyor. 3 milyon, 5 milyon, 2 milyon gibi rakamlar verilmediğinde insanlar kötü ilan ediliyor. Belediyelerden bir şey talep edilmediğinde yine aynı şekilde kötü damgası vuruluyor.

Bunun önüne geçmek adına, camiamızdan olan ya da olmayan, bize gönül veren herkesin bu sisteme dahil olabileceği bir yapı oluşturduk. Mahalledeki bir bakkal amcamız da, sanayide çalışan bir ustamız da bu sistemin içinde yer alabilir. Bu sistemle yılda bir defa 300 kişiye ulaşabilirsek yaklaşık 15 milyon TL gibi bir bütçe elde etmiş oluruz. Yıllık ödeme olduğu için de kimseye ağır geleceğini sanmıyoruz.

Ayrıca sadece aidat almakla kalmayıp, kongre üyeliği için kayıt yaptıranlara yıllık 25.000 TL değerinde kombine kart hediye ediyoruz. Yani verdiği 25.000 TL’ye karşılık, 25.000 TL değerinde bir kart aldığı için toplamda 50.000 TL’lik bir değer elde etmiş oluyor.

Bunun yanında, Petrol Ofisi ile bir sponsorluk anlaşması imzaladık. Bu anlaşmaya, yönetim kurulumuzdan bir abimiz vesile oldu; kendisine teşekkür ediyorum.

Şu anda elimizde 2-3 adet akaryakıt kartı var. Bu kartlarla Petrol Ofisi istasyonlarında yapılan alışverişlerde %3 indirim sağlanıyor. Bunun %2’si kart sahibine, %1’i ise Kafkasspor’un kasasına gelir olarak yansıyor. Bu da kulübümüz için önemli bir katkı sağlayacaktır.

Sponsorlarımız şu an hazır. İnanın, Osman Başkanım da aynı dertten muzdarip. Tecrübeli biri olduğu için bu konuları dile getiriyor; yeni biri olsa bu sözleri söylemezdi. Yani “Belediye şu kadar para versin, ticaret odası bu kadar destek olsun, verdi, vermedi” gibi konulardan ziyade, ben Kafkasspor’un başkanı olarak — özellikle İnegöl Belediyesi bağlamında söylüyorum — para istemekten çok farklı bir yaklaşım içerisindeyim.

Şu anda sponsorlarımız hazır. Örneğin, bir petrol ofisi kurulabilecek yer tahsis edilirse, belediyenin kapısını bir daha ömrümüz boyunca “destek verin, para verin” diye çalmayız. Bu konuda sponsorumuz da hazır. Yani böyle bir alan tahsis edildiğinde, Kafkasspor’un kendisine ait bir akaryakıt istasyonu olacaktır. Bu da kulübümüze sabit bir gelir sağlayacaktır.

Devamında oto yıkama tesisi projemiz var. Bu tesis için de sponsorumuz hazır. Kulüp ve camia olarak tek kuruş harcamadan bu tesisi kurabileceklerini bize taahhüt ettiler. Ancak bunun için uygun bir yer tahsisine ihtiyacımız var.

Kombine satışlarımız başlamıştır. Talep eden arkadaşlar olursa, buradaki ekip yardımcı olacaktır. Maraton kombinelerimiz bu yıl 1.500 TL olarak belirlenmiştir. Kapalı ÇTB tribünü 3.000 TL, kapalı D4 tribünü ise 1.000 TL’dir. Ayrıca, 25.000 TL değerindeki kombineler kongre üyelerine ücretsiz verilecektir. Şunu da belirtmek istiyorum: Kombine bedeli 25.000 TL olduğu için, bu bileti almak istemeyen kongre üyelerimiz olabilir. Onlar için yıllık aidat bedeli de 25.000 TL’dir. Yani ya kombine alacaklar ya da aidat ödeyecekler.

Daha sonra “Kafkas Outlet” adını verdiğimiz bir projemiz var. İnegöl’de 30 bine yakın üretici, mağazacı, koltukçu, mobilyacı bulunuyor. Özellikle son dönemde ciddi bir nakit sıkıntısı yaşanıyor; paraya ulaşmak hepimiz için zorlaştı. Bu fikir de buradan doğdu. Fikrin mimarı, Saloni Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Özbek’tir. Gidip insanlardan para istemek yerine, seri üretim yapan bir dostumuz bize birkaç takım mobilyayı kolayca verebilir. Çünkü seri üretim sürecinde bu tür destekler çok daha kolay karşılanabiliyor. Para istemek gerçekten zor iştir.

Bu projeyle ilgili olarak Bursa-Ankara yolu üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Büyük bir mağaza kiralayıp, “Kafkas Outlet” adıyla yıllık yaklaşık 17-18 milyon TL gelir getirebilecek bir yapıyı hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Ayrıca “store” adıyla, Celal Ter Başkanımız döneminde Kafkasspor ürünlerinin satışı için oluşturulan çok güzel bir dükkânımız var. Ancak yıllardır boş duruyor. Biz de orayı kuruyemiş, dondurma ya da tavuk döner gibi ürünlerle katkı sağlayacak bir işletmeye dönüştürmeyi planlıyoruz.

Bu anlattıklarımın temel amacı şudur: Bir spor kulübü, yıllık bütçesinin en az yarısını kendi imkânlarıyla karşılayamıyorsa, ayakta kalması mümkün değildir. Aksi takdirde, bu durum taşıma suyla değirmen döndürmeye benzer. O dere kurursa, değirmen de durur.

Biz, Kafkasspor olarak yeni yönetimimizle birlikte Allah’ın izniyle ve selametle yolumuza devam edeceğiz.

Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.

Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Alinur Aktaş,

" Tabii, ben 20 yıl belediye başkanlığı yapıp bu işlerle çok uğraştığım için birçok hatıram var. Bunları burada tek tek anlatacak değilim ama öncelikle Sedat Başkan ve ekibini kutluyor, tebrik ediyorum. Bugüne kadar görev yapan yöneticileri de takdir etmek gerekir. Çünkü bazı yöneticiler, muhtemelen yeni yönetime gelecekler. Zor bir dönemde devraldılar ve güzel bir başarı elde ettiler. Kongresine katılamamıştım ama gelip tebrik ettim.

Zaman zaman birkaç kez görüşmemiz oldu. Özellikle ara transfer döneminde beni ve iki arkadaşımızı bazı transfer süreçlerinde aracı kılmak istediler. Firma olarak da küçük de olsa destek verdik, vermeye çalıştık. Bundan sonra da inşallah desteğimiz sürecek.

Bu birlik ve beraberlik çok önemli. Az önce Çağrı Başkan ve Hasan Başkan’a da söyledik. Takdir edersiniz ki bu işler taşıma suyla dönmüyor. Kalıcı adımlar atılması lazım. Bu nedenle herkesin bu işe sahip çıkması gerekiyor.

İnegölspor Başkanımız burada. Bu şehrin sembol takımları var. Bir kere Bursaspor başta geliyor. Her ne kadar birileri beni Bursaspor karşıtı ilan etse de ben iyi bir Bursaspor taraftarıyım, bunu cümle alem bilir. Hayatım boyunca da sporu siyasete alet etmedim. Beni bu şekilde itham edenleri Allah’a havale ediyorum, hiç problem yok. Bursaspor bu şehrin sembol takımıdır ve iyi bir düzen kurdu. İnşallah sonuna kadar devam eder.

Ama şunu unutmamak lazım: Her sene lig sıfır puanla ve sıfır averajla başlıyor. Otuz, otuz beş, otuz altı maç oynuyorsunuz ve hedefe ulaşmaya çalışıyorsunuz. Alt yapıya önem vermek gerekiyor. Herkes konuşuyor ama kimse gerçek anlamda önem vermiyor. 10-15 transfer, ardından 3 ayda bir hoca değiştirme ve sonunda da futbol takımında istikrarsızlık ortaya çıkıyor.

Sonra geliyorum; ya biz İnegöl’deyiz. Gerçi ben Bursa’da yaşıyorum ama İnegöl, bu şehrin, Bursalıların ve Türkiye’nin önemli takımlarından biri. Önemli sporcular yetiştirmiş bir kulüp. İnegölspor’un sağlam temeller üzerine oturtulması gerekiyor. İnegölspor birkaç senedir sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu vesileyle Kamil Karataş’ı tebrik ediyorum. Artık belediye, kurumlar ve kuruluşlar seferber olmalı. İnegölspor’un çok güzel tesisleri var, hamdolsun. O sürece destek verenlerden biriydik. Ancak bu sene daha çok mesai harcamak gerekiyor. Herkese düşen sorumluluklar var. Bu işi 10 kişi dert ederse bu iş yük olur. Ama 300 kişi, 500 kişi dert ederse bu iş yük olmaz kardeşim.

Söz veriyorum, evladım da ben de kongre üyesi olacağız.

Kafkasspor’a gelince; yeni bir lig başlıyor. Yine sıfır puanla, sıfır averajla. Burhan Abi’yi divan başkanı olarak görünce çok mutlu oldum. O, bu şehrin değerlerinden biridir. Ben henüz 33-34 yaşında belediye başkanı olmuştum. Hayatımda amatör kulüpte yöneticilik yapmamıştım. İnegölspor o dönemde bir kongre krizi yaşıyordu, başkan bulunamıyordu. Nerede o coşkulu kongreler? Sonunda birkaç arkadaşla bir araya geldik. Dedik ki, son kongreye gidiyoruz, kaymakama anahtarı teslim edeceğiz. O zamanlar belediye başkanlığı, kulüp başkanlığı sayılıyordu.

Efsane bir kadro vardı: Metin Anıl, Ticaret Odası Başkanı Rauf Koşarel, Fikri Bayraktar... Aklıma gelmeyen birçok isim. Rahmetli Yusuf Şen de vardı. Yönetimde 12 kişi vardı, birinci sıra boş kaldı. Ben öyle yandan bakıyordum, 2 aylık belediye başkanıyım. “Benim başkanım kim olacak?” dedim. Birinci sıraya beni yazacaklardı. Metin Abi yazdı: “Ali Nur Aktaş.” Dedim, “Abi ben hayatımda amatör kulüpte yöneticilik yapmadım, etme eyleme.” Dedi ki, “Yaparsın aslanım. Arkanda bu ağabeylerin var.”

Metin Abi’yi bir defa toplantıda gördüm, bir daha da görmedim ama Allah var, bizi hiç geri çevirmedi. Destek verdi, katkı sundu. Vural Abi o zaman da ciddi çalışırdı, şimdi de aynı şekilde çalışıyor. O gün hep birlikte sahip çıktık, güzel işler yaptık. Nihayetinde 7 ay sonra kanun çıktı, belediye başkanları kulüplere başkan olamaz dendi. Ondan sonra da bu camianın evladı, önceki dönem İnegöl Belediye Başkanımız (rahmetle anıyorum), görevi devraldı. O dönemde de güzel işler yapıldı.

Bugüne kadar birçok arkadaşımız bu kulüpte başkanlık ve yöneticilik yaptı. Vefat edenleri rahmetle anıyorum, hayatta olanlara sağlık ve sıhhat diliyorum.

Kafkasspor’un daha uzun yıllar sağlam temellere oturması için… Şu sağ tarafta oturanlar gerçekten çok itinayla giyinmiş, çok kıymetli arkadaşlarımız. Erhan Başkanı gördüm, Fahri Abi’yi gördüm, Adnan Kemal Abi’yi gördüm. Burada İnegölspor’da beraber çalıştığımız Yücel ve diğer arkadaşlarımız da var.

Evet, güzel bir kadro ama 10 kişi, 20 kişi ile bu iş olmaz. Herkesin bu işe verebileceği bir katkı vardır. Bu yüzden yükün çok fazla binmemesi için herkesin işin ucundan tutması gerekiyor.

İnanıyorum ve ümit ediyorum ki Kafkasspor, önümüzdeki süreçte daha büyük başarılarla anılacak. Şampiyon oluyorsun, 2. Lig’e çıkıyorsun. Bir daha şampiyon oluyorsun, 1. Lig’e çıkıyorsun. Sonra Süper Lig’e... Bursaspor örneği ortada.

Tek aday olması nedeniyle açık oylama yapıldı. Açık oylamada oy birliği ile Sedat Yavuz başkanlığa yeniden seçildi.

Sedat Yavuz başkanlığındaki yönetim kuruluna, Adnan Kemal Aydın, Alper Erbay, Bahattin Korkmaz, Bahri Sevinç, Bedirhan Yavuz, Bülent Eren, Deniz Erdem, Enes Bayraktar, Erkan Dönmez, Erkan Nari, Fatih Doğru, Fatih Salım, Gürkan Ordu, Hasan Boztepe, Mehmet Ege, Osman Gümüş, Rasim Erdem, Sami Fergana, Selim Aydın, Serkan Yiğit, Süleyman Eroğlu, Şaban Ertaş, Taner Güven, Uğur Kamacı, Yakup Cansever, Yavuz Güneşli, Yücel Demir, Zafer Tuncer seçildi.