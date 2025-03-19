Son haftalarda, kullanıcılara gönderilen ve ödenmemiş geçiş ücreti olduğunu iddia eden mesajların sayısında önemli bir artış gözlemleniyor.

Bu sahte mesajlar, genellikle küçük bir geçiş ücretinin ödenmediğini iddia ediyor. Mesajda ayrıca bir gecikme ücretinden bahsediliyor ve ödeme yapılmaması durumunda ek ve daha yüksek gecikme ücretlerinin ekleneceği uyarısı yapılıyor.

Siber güvenlik firması Guardio'ya göre, 2025'in başından bu yana bu tür mesajların sayısında yüzde 604'lük bir artış yaşandı. Bu ayın ilk haftasında ise gönderilen mesajların sayısı yüzde 98 arttı.

Dolandırıcılar, kullanıcıları panikletmek ve ödeme yapmaya ikna etmek için çeşitli taktikler kullanıyor.

Gecikme ücretinin yüksekliği ve artacağı tehdidi, birçok kişinin hemen ödeme yapmaya yönelmesine neden oluyor.

Mesajdaki bağlantıya tıklayan kullanıcılar, kredi kartı bilgileri ve diğer kişisel verileri girmeleri istenen sahte bir ödeme sayfasına yönlendiriliyor.

Dolandırıcılar, bu bilgileri ele geçirerek kullanıcıların kişisel hesaplarına erişiyor ve maddi zarara yol açıyor.

Tanımadığınız numaralardan gelen mesajlara dikkat edin.

Kişisel bilgi veya ödeme talep eden mesajları silin.

Mesajlardaki bağlantılara tıklamayın.

Herhangi bir ödeme yapmayın.

Şüphe duyduğunuz durumlarda, ilgili kurumun resmi iletişim kanallarını kullanarak doğrulama yapın.