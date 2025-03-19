15 Temmuz gecesi darbecileri engellemek için mahsulünü ateşe verecek kadar vatanlarına sevdalı çiftçilerimizin fedakarlığını hiçbir zaman unutmayacağız. O karanlık gecede darbecilere meydanları dar eden bütün kahramanlara ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum.

Önümüze çıkan engellere takılmadan, şahsımızı ve hükümetimizi hedef alan saldırılara teslim olmadan, Türkiye'nin iyiliğini istemeyen alçakların saldırılarına prim vermeden 85 milyonun huzuru ve esenliği için gayret gösteriyoruz. Hem tarıma, hem yaz kış demeden üretim yapan çiftçilerimize hak ettiği değeri vermenin çabasındayız. Gayretlerimizin, emeklerimizin olumlu neticelerini hamdolsun çok geniş bir yelpazede bizzat görmeye başladık.

Bitkisel üretimden hayvancılığa, balıkçılıktan kırsal kalkınma yatırımlarına tarımın her alanında ülkemizin gerçek potansiyeli ortaya çıkıyor. Sektörün içinde olanlar zaten netin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Özellikle ellerine geçirdikleri her fırsatı Türk tarımını ve onun arkasındaki milyonlarca kahramanı kötülemek için kullananlar burayı çok dikkatli dinlesin.

Verimli ve kaliteli üretimin artması için son 22 yılda reel rakamlarla 2 trilyon 70 milyar lira tarım desteği verdik. 2025 yılında şu ana kadar 24 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Birilerinin tarım bitti dediği rakamları söylüyorum. Ülkemizde 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Bunların birçoğunda hamdolsun kendimize yeter durumdayız.

Sebze ve meyve üretiminde dünyada dördüncüyüz. 21 üründe dünyada ilk 3'teyiz. Çiğ süt üretiminde dünyada dokuzuncu Avrupa'da üçüncü sıradayız. Sığır eti üretiminde dünyada yedinci Avrupa'da birinci konumdayız. Tavuk eti üretiminde dünyada dokuzuncu Avrupa'da ikinciyiz. Yumurta üretiminde dünyada onuncu, Avrupa'da ikinci, bal üretiminde dünyada ikinci Avrupa'da ilk sırada bulunuyoruz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada on altıncı Avrupa'da ikinci durumdayız.

Tarım orman sektörümüz geçen yıl Türkiye ortalamasının da üzerinde büyüme gerçekleştirdi. 2002 yılında 25 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı üç katına çıkartarak 2024 yılında 74 milyar dolara yükselttik.