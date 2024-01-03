Luton Town ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Andros Townsend, Türk takımlarının radarına girdi.

İngiliz orta saha oyuncusu Andros Townsend, Türkiye’de forma giymeye çok yakın. Oyuncunun Türkiye temsilcisi Musa Ulutaş, Süper Lig ekiplerinden birkaçıyla görüşme halinde olduklarını ifade ederek, Townsend’in yakın zamanda Türkiye’ye gelebileceğini söyledi.

Kariyerinde Tottenham, Leeds United, Crystal Palace ve Everton gibi takımlarda oynayan 32 yaşındaki oyuncu, en son Luton Town forması giydi. Luton ile bu sezon 12 maça çıkan İngiliz oyuncu, 1 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.