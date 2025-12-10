TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’deki kırmızı et fiyatlarını eleştirerek Avrupa ile karşılaştırdı. Özel, “Onlarda 7 dolara tüketilen et, bizde 41 dolara ulaşmış durumda” diyerek fiyatların geldiği noktayı vurguladı. Daha önceki açıklamalarında da artan maliyetlere dikkat çeken Özel, “Bir dönem 43 lira olan etin kilosu bugün 900 liraya dayandı. Yurttaşı bu yoksulluk sarmalından nasıl çıkaracağımıza dair planımızı yakında paylaşacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise TGRT Haber’e yaptığı değerlendirmelerde, kırmızı et fiyatlarına ilişkin iddialara yanıt verdi. Özel’in yurt dışı karşılaştırmalarına tepki gösteren Yumaklı, bu tür kıyaslamaların yanıltıcı olduğunu belirterek konuya dair açıklamalarda bulundu.

"Burada elma ile armudu karşılaştıran bir yaklaşım var"

Et fiyatlarına ilişkin manipülasyon yapıldığını vurgulayan Bakan Yumaklı, Özgür Özel’i işaret ederek şöyle tepki gösterdi:

Bazıları et fiyatları üzerinden farklı bir manipülasyon yapmaya çalışıyor. 'Avrupa'da et 7 dolar, Türkiye'de 21 dolar' gibi. Burada elma ile armudu karşılaştıran bir yaklaşım var. Avrupa'da karkas fiyatını alıp Türkiye'de market rafındaki fiyatla kıyaslarsan bu açık şekilde manipülasyona girer.

“CHP Genel Başkanı ısrarla bu rakamları söylüyor” diye belirten Bakan Yumaklı “Ben bilmediğini, yanlış bilgi verildiğini düşünüyorum. Eğer öyle değilse daha vahim” sözleri ile tepki gösterdi.

Bakan Yumaklı, 2024 yılı itibariyle yeni bir sisteme geçildiğini belirterek, artık yurt dışından tedarik işini sadece Et ve Süt Kurumu’nun yaptığını söyledi.

Kırmızı ette vurgun ve tekelleşmeye son verdiklerini belirten Bakan Yumaklı, “Türkiye bugün kırmızı et üretiminde yaklaşık yüzde 90-93 oranında kendine yeter durumda. Yani kamuoyunda oluşan ‘bütün etleri ithal ediyoruz’ algısı doğru değil. İthalat olarak konuşulan miktar, et tüketimimizin sadece yüzde 7-10 arası” dedi.