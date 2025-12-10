Acil Sağlık Hizmetleri Haftası çerçevesinde İnegöl 112 istasyonlarında görev yapan sağlık çalışanları, düzenlenen bilgi yarışmasında buluştu. Toplam 48 kişinin katıldığı etkinlikte ekipler, acil sağlık hizmetlerine yönelik bilgi ve tecrübelerini yarıştırdı.

Yoğun ilgi ve çekişmeli anlara sahne olan yarışmada üç takım derece elde etti. Katılımcılar, etkinliğin hem motivasyonu yükselttiğini hem de ekip içi dayanışmayı güçlendirdiğini dile getirdi.

Hafta boyunca yapılan etkinliklerin, sağlık personelinin moral ve motivasyonunu artırmayı hedeflediği ifade edildi.