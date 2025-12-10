İlçe belediye başkanları ile İlçe Belediyelerinin Sosyal Medya Analiz Raporunu yayınlayan Teleskop App, başkanlar ile belediyelerin Instagram, X ve Facebook gönderilerindeki beğeni, yorum, paylaşım ve etkileşim sayıları dikkate aldı. Etkileşimleri bir araya getirerek toplam skor oluşturulan raporda Başkan Alper Taban 155 bin 489 etkileşimle, İnegöl Belediyesi de 137 bin 715 etkileşimle 1’nci sırada yer aldı.

Listenin ikinci sırasında ise 133 bin 236 toplam etkileşimle Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, üçüncü sırada ise 109 bin 51 toplam etkileşimle Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz yer aldı.

BELEDİYELER SIRALAMASI

Belediyeler sıralamasında ise İnegöl Belediyesi de 137 bin 715 etkileşimle 1’nci sırada yer alırken, 66 bin 130 etkileşimle Nilüfer Belediyesi ikinci sırada, 65 bin 914 etkileşimle Osmangazi Belediyesi üçüncü sırada yer aldı.

EN FAZLA AETKİLEŞİM INSTAGRAM’DA

Başkan Taban’ın en fazla etkileşimi ise Instagram’da aldığı gözlemlendi. Instagram etkileşimi 114 bin 25, Facebook etkileşimi 37 bin 826, X etkileşimi 3 bin 638.

BELEDİYE BAŞKANLARI SIRALAMASI

BELEDİYE SIRALAMASI