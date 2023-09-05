Anevrizma, damar duvarının zayıf olduğu bir noktada genişlemesine, balonlaşmasına verilen isimdir. Damar duvarının zayıf olduğu yerlerdeki genişlediği kısım, oldukça ince bir cidara sahiptir ve patlayabilir, kanayabilir. Kanadığı zaman, eğer bu anevrizma beyin damarlarındaysa hasta beyin kanaması geçirir ve yüksek hayati risk taşır. Anevrizma normal olarak küçük boyutlu ise, herhangi bir klinik bulgu göstermez. Hasta ya beyin kanamasıyla hekime başvurur ya da tesadüfen yapılan herhangi bir tetkikle özellikle MR ile damar duvarlarındaki genişlemeler görülür. Hasta baloncuk olduğundan bu şekilde haberdar olur. Bu andan sonra artık hastalığın tedavisi gündeme gelir. Tedavide yine günümüzde öncelikle damar içi yolla tedavi düşünülmektedir. Kasıktan iğne yardımı ile damar içine ulaşılır. Ardından mikro teller ve mikro kateterler yardımıyla beyindeki anevrizmaya kadar ulaşılır. Ardından koil dediğimiz spiral yapıda özel bir takım platinlerle bu balonun içi tamamen doldurulur. Balonun içi doldurulduktan sonra, baloncuğun içine giren kan burada pıhtılaşır ve artık baloncuğun içine kan giremez olur. Bu da anevrizmanın dolaşım dışına çıkmasını sağlar ve artık anevrizmanın kanama riski ortadan kalkmış olur. Bu teller dışında günümüzde bazı farklı gereçler de vardır. En sık kullanılanlarından bir tanesi, akım yönlendirici dediğimiz özel bir takım stentlerdir. Geniş boyunlu anevrizmalarda damar içine bu stentler konarak, anevrizma içine giren kanın anevrizma içinde sıkışması, birikmesi ve pıhtılaşması sağlanır. Bu da geniş boyunlu anevrizmalarda başvurabileceğimiz ikinci bir yoldur.