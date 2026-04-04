Olay saat 14.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi 28. Metal sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesi önünde meydana geldi. Çıkan kavgada sopalarla darp edilen işyeri yetkilileri Hasan B.(61), Erkan B.(36), Güner B.(43) ve Özkan B.(38) yaralanmışlardı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmışlardı. Olayın ardından taraflardan 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden B.Ç. Ve O.Ç. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Mehmet Sevinç