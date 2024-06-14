Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeyken aniden çalışıp ilerleyen otomobil, yol kenarındaki demire çarparak alev alev yandı.

Olay, saat 00.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Sinanbey Mahallesi, Yeşilbahçeler Sokak’ta meydana geldi. Park halindeki 01 AJA 460 plakalı otomobil, bir anda çalışıp kendiliğinden seyir haline geçti. 50 metre ilerleyen araç yol kenarındaki demire çarpıp alev aldı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.