Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Karayolları Trafik Kanunu Uygulama Yönetmeliği’ne ilişkin çalışmalar tamamlandı. Yeni yönetmelikle birlikte sürüş güvenliği ve araç içi teknolojik ekipmanların kullanımına yönelik kurallar yeniden belirlendi.

Telefon tutuculara belirli şartlarla izin

Yeni düzenlemenin öne çıkan maddelerinden biri, ön cama takılan telefon tutucularıyla ilgili oldu. Yönetmelik kapsamında, sürücünün görüşünü engellememesi ve belirlenen teknik şartlara uygun olması halinde ön cama monte edilen telefon tutucularının kullanılabileceği ifade edildi.

Araç içi teknolojiler için yeni kurallar

Düzenleme yalnızca telefon tutucularını kapsamıyor. Araç içi multimedya ekranları, navigasyon sistemleri ve benzeri teknolojik ekipmanların kullanımına ilişkin teknik standartlar da yönetmelikle birlikte netleştirildi. Yetkililer, düzenlemenin amacının sürüş güvenliğini artırmak ve uygulamada yaşanan belirsizlikleri ortadan kaldırmak olduğunu ifade ediyor.

Yürürlük tarihi bekleniyor

Hazırlıkları tamamlanan yönetmeliğin, onay sürecinin ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni düzenlemeyle birlikte sürücüler için daha açık ve uygulanabilir bir trafik dönemi hedefleniyor.