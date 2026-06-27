Bursaspor’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ailemize hoş geldin, Lewis Baker/Welcome to our family, Lewis Baker” ifadelerine yer verildi. 31 yaşındaki İngiliz futbolcu Lewis Baker, Türkiye’de daha önce Trabzonspor forması giymişti. Orta sahada görev yapan tecrübeli oyuncunun transferi, yeşil-beyazlı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Transfer duyurusunun ardından taraftarlar sosyal medyada çok sayıda yorum yaptı. Bazı taraftarlar, “Başkanım kaldırdı, koşuyor”, “Hataya yer yok, açın kapıları geliyoruz”, “Hayırlı olsun inşallah, füzeci geldi”, “Camiamıza, şehrimize hayırlı olsun. Hoş geldin Baker” ifadeleriyle heyecanını dile getirdi.