Türkiye animasyon pazarı, genç aktörlerle büyüyecek.

Avrupa Birliği finansmanı ile Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonuyla yürütülen "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (Enhancer) Projesi" bu kez animasyon sektörü için yeni fırsatların kapılarını araladı.

Enhancer projesi kapsamında hayata geçirilen ‘Enhancer Animasyon Hackathonu’, animasyon alanına ilgi duyan gençleri bir araya getirdi. 40 saat mentorluk desteği alan takımlar, ‘animasyon pozlama prensipleri’, ‘teknik zamanlama’ ve ‘fikir - senaryo’ olmak üzere 3 farklı kategoride jüri karşısına çıktı. Etkinlikte konuşan ICMPD Türkiye Temsilciliği Portföy Yöneticisi Pınar Yapanoğlu, yenilikçi sektörlerde büyümeye dikkat çekerek, “Avrupa Birliği finansmanıyla toplamda 32,5 milyon euro bütçeyle yürütülen projelerde, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi içinde büyümesi ve yenilikçi sektörlerin hız kazanarak ilerlemesi amaçlanıyor. Animasyon sektörü dünyada büyük bir ivme kazandı. Bugün sektör 400 milyar dolarlık potansiyele sahip. Haliyle Türkiye de bu yönde hızla gelişim gösteriyor. Türkiye için şu anda 1 milyar dolarlık bir büyüklükten söz edebiliriz ve biz de sektöre katkıda bulunmak istiyoruz. Üniversitelerin de içinde bulunduğu bu teknoloji ekosisteminde, teknoparklar ve verilen desteklerle yeniden doğan girişimciler ve girişimci olmak isteyenlere çok büyük destekler sağlıyor. Daha önceki yıllarda yurt dışından ithal edilen animasyon hizmetleri artık Türkiye’de çok rahat üretiliyor" dedi.