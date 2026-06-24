Turnuva kapsamında oynanan karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu (MYM) Kadın Kolları, açtıkları pankartla tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.

MYM Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Arzu Varışlısoy ve yönetim kurulu üyelerinin taşıdığı pankartta, “Babalar sevginin, fedakârlığın ve gücün adıdır. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun” mesajı yer aldı. Tribünlerden büyük alkış alan etkinlik, izleyenlerden tam not aldı.

Babaların aile ve toplum hayatındaki önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen bu anlamlı organizasyon, sporun sadece rekabetten ibaret olmadığını; sevgi, saygı, birlik ve beraberlik gibi değerlerin de sporun ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

MYM Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Arzu Varışlısoy yaptığı açıklamada, Babalar Günü vesilesiyle aile kurumunun temel direği olan babalara teşekkür etmek istediklerini belirterek, “Babalarımız fedakârlıkları, emekleri ve sevgileriyle hayatımıza yön veren en kıymetli değerlerimizdir. Bu anlamlı günde tüm babalarımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik” dedi.