Bu durum hem zaman kaybına hem de ilave maliyetlere neden olurken, kaçak dökümlerin önlenmesini de zorlaştırıyordu.

İnegöl Belediyesi’nin girişimleriyle Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün katkılarıyla ilçede uygun bir alan tespit edilerek, gerekli izin süreçleri tamamlanan Burkent Yeniyörük Hafriyat Toprağı Depolama Sahası hizmete açıldı.

Toplam 46 bin metrekare kullanım alanına sahip olan yeni depolama sahası, yaklaşık 2 milyon 208 bin metreküp döküm kapasitesiyle İnegöl ve çevresindeki altyapı, üstyapı ve inşaat faaliyetlerine uzun yıllar hizmet verecek. Yapılan planlamaya göre sahanın 5 ila 10 yıl arasında kullanım ömrüne sahip olması öngörülüyor.

Yeni döküm sahasının hizmete alınmasıyla birlikte hafriyat toprağı ve inşaat atıkları kontrollü bir şekilde depolanabilecek, sektörün önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacak. Aynı zamanda çevreye gelişigüzel yapılan kaçak dökümlerin önüne geçilmesi hedeflenirken, çevre kirliliğine neden olan uygulamalara karşı denetimler de titizlikle sürdürülecek.

Bu çalışmayla şehrin ihtiyaç duyduğu önemli bir hizmetin daha hayata geçirilmiş oldu. İnegöl Belediyesi'nin iki yıldır ısrarla dile getirdiği döküm sahası talebinin Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki yönetim değişikliği ardından iki ay gibi kısa bir sürede hayata geçirilmesi dikkat çekti. Kurumlar arası iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmanın hem çevrenin korunmasına hem de üretim ve inşaat faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayacak.