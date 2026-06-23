Halk sağlığını korumak, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, bu kez manav işletmelerini mercek altına aldı. İlçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak sahaya çıkan ekipler, işletmelerde gerekli kontrolleri yaptı.

Denetimlere ilişkin İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlçemizde faaliyet gösteren manav işletmelerine yönelik Zabıta Müdürlüğü olarak denetimler tamamlanmıştır. Bu kapsamda ilçemizde faaliyet gösteren 28 manav işyeri denetlenmiştir. Mevzuata aykırılık tespit edilen 11 işyeri hakkında idari yaptırım uygulanmıştır. Denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, fiyat etiket ve tarifeleri, işyeri hijyeni ve düzen, kamusal alan işgali hakkında gerekli kontroller yapılmış olup dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında işletmecilere uyarılar yapılmıştır. Kurallara riayet eden tüm esnaflarımıza teşekkür ederiz. Zabıta Müdürlüğü olarak denetim faaliyetlerimiz devam etmektedir.”