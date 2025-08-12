Ankara Keçiören Belediyesi, iş güvenliği ve çalışan sağlığını önceleyen yaklaşımıyla afetlere hazırlık eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Keçiören Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü öncülüğünde belediye personeline yönelik “Afet Farkındalık ve Yangınla Mücadele Eğitimi” düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) çatısı altında düzenlenen eğitim, Doğal Afet Arama Kurtarma (DEAK) Eğitmeni Umut Muhammed Kuzey tarafından hem teorik hem uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Eğitimlerde, afet öncesinde alınması gereken tedbirlerden afet anında doğru hareket tarzlarına, yangın öncesi önleyici uygulamalardan tahliye sırasında dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemlerine kadar pek çok konuya değinildi.

Personel, yangın söndürme ekipmanlarını birebir kullanarak, acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın önemini sahada deneyimleme fırsatı buldu. Belediye çalışanları bu sayede hem bilgi düzeylerini artırdı hem de olası tehlikeli durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak öğrendi.

"İş güvenliği, kurumsal sorumluluğumuzun parçası"

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, iş güvenliği ve eğitimlerin önemine vurgu yaparak “Son yıllarda yaşanan yangın felaketleri hepimizin canını yakıyor, doğamız tahrip oluyor. Kurum olarak yalnızca halkımızın değil, çalışanlarımızın da güvenliğini önemsiyoruz. İş güvenliğini bir tercih değil, kurumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlayışla, afetlere karşı bilinçli personel yapısı oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

Keçiören Belediyesi, çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırarak hem iş güvenliğini sağlamayı hem de afet durumlarında topluma daha etkin hizmet sunmayı hedefliyor.