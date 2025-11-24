Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi için gittiği Güney Afrika ziyaretinin ardından yurda döndü. Erdoğan uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Zirveyi ve gündemi değerlendiren Erdoğan, "Mecliste oluşturulan Milli Birlik ve Dayanışma Kardeşlik Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitme kararını hep birlikte takip ettik. CHP'nin İmralı'ya gidecek heyette yer almama kararını, tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz acaba?" sorusuna da cevap verdi.

“Süreç Bu Güne Kadar Sorunsuz İlerledi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhur İttifakı olarak Terörsüz Türkiye çalışmalarını uyum içinde sürdürüyoruz” diyerek şu ifadeleri kullandı: “Hem benim Sayın Bahçeli’yle hem de ekiplerimizin MHP’deki muhataplarıyla sürekli iletişimi var. Ayrıca DEM Parti heyetini de belirli aralıklarla kabul ediyoruz. Bu çalışma yöntemi sayesinde süreci bu noktaya kadar sorunsuz şekilde taşıdık. Mecliste oluşturulan komisyon, farklı siyasi partilerin sürece katılması ve katkı sunması açısından büyük önem taşıyordu. Komisyon, Meclis Başkanımızın başkanlığında önemli çalışmalar yaptı. Biz de bu komisyona her türlü desteği verdik. Terörsüz Türkiye sürecini, günlük siyasetin yıpratıcı tartışmalarından uzak tutmaya özen gösterdik.”

"Sürece Katkı Sunacak Bir Karar"

Komisyonun aldığı en son kararı, sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz. Partimizi temsilen Hatay Milletvekilimiz Hüseyin Yayman'ı malum görevlendirdik. Hüseyin Bey uzun yıllar bu meseleyi çalışmış, daha önce Akil İnsanlar Heyetimizde yer almış bir arkadaşımız. Bu konuya vukufiyeti sebebiyle Partimiz adına çalışmalara Hüseyin Bey katılacak. Terörsüz Türkiye menziline varana kadar sabırla, samimiyetle, cesaretle ve kararlılıkla hareket etmeyi sürdüreceğiz."