Bursa Ankara karayolu üzeri da Oylat kavşağı mevkiinde Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yol bakım çalışması sürücülerin tepkisine neden oldu.

Bursa Ankara karayolu üzeri Oylat kavşağı mevkiinde Bursa istikametindeki 4 kilometrelik kısımda yapılan yol bakım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Tek şerite düşürülen Ankara istikameti kısmında ise trafiğin yoğunlaşması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Özellikle Oylat kavşağından Bursa istikametine dönmek istiyen sürücüler için adeta çileye dönen yol bakım çalışmalarının uzamasına tepkiler artıyor. Sürücüler çalışmanın yoğunlaştırılarak bir an önce bitirilmesini istiyor.